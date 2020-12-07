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Производитель верхней одежды Moncler объявил о покупке Stone Island

Ведомости

Производитель верхней одежды класса люкс Moncler намерен приобрести компанию Sportswear Company, которая владеет премиальным брендом верхней одежды Stone Island. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. 

«Это союз двух итальянских брендов с одинаковыми ценностями, одинаковой строгостью в управлении и одинаковой страстью к инновациям», — прокомментировал глава Moncler Ремо Руффини. Он отметил, что сами бренды после сделки останутся независимыми. Сумма сделки не уточняется. 

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что купить Moncler собирается компания Kering (бренды Gucci, Saint Laurent и Balenciaga), принадлежащая бизнесмену Франсуа-Анри Пино. Два месяца спустя Kering опровергла информацию о возможной сделке. 

Компания Moncler была основана в Монестье-де-Клермон, Гренобль, Франция, в 1952 г., а в 2003 г. ее владельцем стал Ремо Руффини, нынешний председатель и генеральный директор. Moncler продает свою одежду в 70 странах.

На сегодняшний день монобрендовая сеть группы состоит из 218 розничных магазинов и 63 оптовых, отмечается в сообщении компании. В 2019 г. Moncler имел около 4600 сотрудников при обороте в €1,6 млрд. 

Бренд Stone Island был основан в 1982 г. Выручка компании за период с ноября 2019 г. по октябрь 2020 г. составила €240 млн. В 2020 г. 28% выручки компании приходилось на внутренний рынок Италии, 52% — в остальной Европе и 20% — в остальном мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных