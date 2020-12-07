Производитель верхней одежды Moncler объявил о покупке Stone Island
Производитель верхней одежды класса люкс Moncler намерен приобрести компанию Sportswear Company, которая владеет премиальным брендом верхней одежды Stone Island. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.
«Это союз двух итальянских брендов с одинаковыми ценностями, одинаковой строгостью в управлении и одинаковой страстью к инновациям», — прокомментировал глава Moncler Ремо Руффини. Он отметил, что сами бренды после сделки останутся независимыми. Сумма сделки не уточняется.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что купить Moncler собирается компания Kering (бренды Gucci, Saint Laurent и Balenciaga), принадлежащая бизнесмену Франсуа-Анри Пино. Два месяца спустя Kering опровергла информацию о возможной сделке.
Компания Moncler была основана в Монестье-де-Клермон, Гренобль, Франция, в 1952 г., а в 2003 г. ее владельцем стал Ремо Руффини, нынешний председатель и генеральный директор. Moncler продает свою одежду в 70 странах.
На сегодняшний день монобрендовая сеть группы состоит из 218 розничных магазинов и 63 оптовых, отмечается в сообщении компании. В 2019 г. Moncler имел около 4600 сотрудников при обороте в €1,6 млрд.
Бренд Stone Island был основан в 1982 г. Выручка компании за период с ноября 2019 г. по октябрь 2020 г. составила €240 млн. В 2020 г. 28% выручки компании приходилось на внутренний рынок Италии, 52% — в остальной Европе и 20% — в остальном мире.