Производитель верхней одежды Moncler объявил о покупке Stone Island

Бренд Stone Island был основан в 1982 г. Выручка компании за период с ноября 2019 г. по октябрь 2020 г. составила €240 млн. В 2020 г. 28% выручки компании приходилось на внутренний рынок Италии, 52% — в остальной Европе и 20% — в остальном мире.