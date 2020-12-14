Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года
Россия продлила срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран до конца 2021 г., следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Ввести по 31 декабря 2021 г. запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.
6 августа 2014 г. Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии.
Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается. В конце ноября Путин подписал указ о продлении до конца 2021 г. ответных санкций в отношении ряда стран, введенных в 2014 г.