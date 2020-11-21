Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2021 г. ответных санкций в отношении ряда стран, введенных в 2014 г.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г.», — говорится в документе.
Правительству России поручено обеспечить осуществление необходимых для реализации указа мер, а также при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных мер.
6 августа 2014 г. Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии.
Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается – в июне Путин в очередной раз продлил его до 31 декабря 2020 г.