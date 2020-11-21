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Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2021 г. ответных санкций в отношении ряда стран, введенных в 2014 г.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г.», — говорится в документе.

Правительству России поручено обеспечить осуществление необходимых для реализации указа мер, а также при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных мер.

6 августа 2014 г. Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии.

Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается – в июне Путин в очередной раз продлил его до 31 декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных