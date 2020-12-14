Мишустин продлил программы поддержки авиакомпаний и аэропортов

Согласно прежним правилам, субсидии выплачивались за период с февраля по июль. Теперь программу продлевают до ноября. При этом применяемый для расчёта субсидии размер расходной ставки увеличивается с 365 до 685 руб. за каждого «потерянного» из-за ограничений пассажира. Размер субсидии будет рассчитываться с учётом повышающего коэффициента для авиаперевозчиков, работающих в Дальневосточном федеральном округе.