Мишустин продлил программы поддержки авиакомпаний и аэропортов
Правительство продлило программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний, принятые для их поддержки в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Срок действия программы поддержки авиакомпаний, терпящих убытки из-за пандемии, будет продлён», — говорится в документе на сайте правительства.
Согласно прежним правилам, субсидии выплачивались за период с февраля по июль. Теперь программу продлевают до ноября. При этом применяемый для расчёта субсидии размер расходной ставки увеличивается с 365 до 685 руб. за каждого «потерянного» из-за ограничений пассажира. Размер субсидии будет рассчитываться с учётом повышающего коэффициента для авиаперевозчиков, работающих в Дальневосточном федеральном округе.
В мае на поддержку авиакомпаний правительство выделило 23,4 млрд руб. Отмечается, что субсидии за период с июля по ноябрь также будут выплачиваться из этой суммы.