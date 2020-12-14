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Мишустин продлил программы поддержки авиакомпаний и аэропортов

Ведомости

Правительство продлило программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний, принятые для их поддержки в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Срок действия программы поддержки авиакомпаний, терпящих убытки из-за пандемии, будет продлён», — говорится в документе на сайте правительства.

Согласно прежним правилам, субсидии выплачивались за период с февраля по июль. Теперь программу продлевают до ноября. При этом применяемый для расчёта субсидии размер расходной ставки увеличивается с 365 до 685 руб. за каждого «потерянного» из-за ограничений пассажира. Размер субсидии будет рассчитываться с учётом повышающего коэффициента для авиаперевозчиков, работающих в Дальневосточном федеральном округе.

В мае на поддержку авиакомпаний правительство выделило 23,4 млрд руб. Отмечается, что субсидии за период с июля по ноябрь также будут выплачиваться из этой суммы.

Ранее по теме: Правительство выделило 23 млрд рублей на компенсацию убытков авиакомпаниям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных