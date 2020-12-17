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ООН оценила потери мировой туристической отрасли в $935 млрд

Ведомости

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) оценила потери туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. в $935 млрд, сообщается на ее сайте. 

«В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это означает потерю $935 млрд экспортных доходов от международных перевозок», — говорится в сообщении.

По итогам года число международных путешествий сократится на 70-75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн. «Такое резкое падение туризма из-за пандемии может привести к экономическим потерям в размере $2 трлн в мировом ВВП», — отметили в UNWTO.

В частности, количество путешествий в Азиатско-Тихоокеанский регион за десять месяцев 2020 г. сократилось на 82%, на Ближний Восток – на 73%, в Африку – на 69%, в Европу и США – на 68%.

В октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд.

Ранее по теме: Ростуризм оценил потери отрасли от приостановки въездного туризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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