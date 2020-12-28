Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата
Президент Владимир Путин поручит правительству изучить возможность смягчения требований к бизнесу по сохранению штата, если он претендует на господдержку, передает ТАСС.
С такой просьбой к президенту обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, предприниматели не в силах удерживать своих сотрудников, жалеющих уволиться в нынешних условиях, а это усложняет сохранение уровня в 90% занятости, необходимого для получения господдержки. «Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — пообещал Путин.
Согласно пакету мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, начавшему действовать 1 июня 2020 г., наиболее пострадавшим отраслям списываются кредиты при условии сохранения занятости. Позже в правительстве уточнили, что предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, заем будет списан вместе с процентами.
Кроме того, малому и среднему бизнесу, причисленному к пострадавшим от пандемии отраслям, можно получить субсидию на выплату МРОТ сотрудникам при условии сохранения занятости на уровне 90% от показателя на 1 апреля 2020 г.