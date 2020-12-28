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Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата

Ведомости

Президент Владимир Путин поручит правительству изучить возможность смягчения требований к бизнесу по сохранению штата, если он претендует на господдержку, передает ТАСС.

С такой просьбой к президенту обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, предприниматели не в силах удерживать своих сотрудников, жалеющих уволиться в нынешних условиях, а это усложняет сохранение уровня в 90% занятости, необходимого для получения господдержки. «Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — пообещал Путин.

Согласно пакету мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, начавшему действовать 1 июня 2020 г., наиболее пострадавшим отраслям списываются кредиты при условии сохранения занятости. Позже в правительстве уточнили, что предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, заем будет списан вместе с процентами.

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Кроме того, малому и среднему бизнесу, причисленному к пострадавшим от пандемии отраслям, можно получить субсидию на выплату МРОТ сотрудникам при условии сохранения занятости на уровне 90% от показателя на 1 апреля 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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