Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата

С такой просьбой к президенту обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, предприниматели не в силах удерживать своих сотрудников, жалеющих уволиться в нынешних условиях, а это усложняет сохранение уровня в 90% занятости, необходимого для получения господдержки. «Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — пообещал Путин.