Новак заявил об уверенности в достройке «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен, тем более, что на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», — сказал Новак. Он отметил, что «Северный поток — 2» находится в высокой степени готовности, в этом коммерческом проекте в первую очередь заинтересованы иностранные партнеры России.
17 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США будут использовать санкции, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». 11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщил о возобновлении строительства газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».