Новак заявил об уверенности в достройке «Северного потока — 2»

«Мы уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен, тем более, что на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», — сказал Новак. Он отметил, что «Северный поток — 2» находится в высокой степени готовности, в этом коммерческом проекте в первую очередь заинтересованы иностранные партнеры России.