Власти Москвы подтвердили запрет на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
Рестораны и кафе Москвы 31 декабря смогут работать для посетителей только до 23:00. После этого времени в столице начнутся проверки на предмет соблюдения ограничений, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
«Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни пока работают в Москве до 23:00 мск», — сказал Немерюк. Он предупредил, что проверки на предмет несанкционированной работы в ночное время проводятся регулярно, и будут идти и в новогоднюю ночь.
«Это мы делаем и сейчас, большое количество проверок проводится практически каждый день, в выходные они усиливаются», — сказал чиновник, напомнив, что минимальный штраф за подобное нарушение для заведения — 300 000 руб.
Ранее московские власти объявили, что Московские парки и катки не будут работать в новогоднюю ночь. Днем и вечером они будут открыты. Также на Новый год запрещены все массовые мероприятия.
Кроме того, до 15 января в Москве кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи. В то же время общественный транспорт Москвы будет работать в новогоднюю ночь, москвичам можно будет гулять по улицам.
При этом общественный транспорт Москвы будет работать в новогоднюю ночь, москвичам можно будет гулять по улицам.