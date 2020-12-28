Власти Москвы подтвердили запрет на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

«Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни пока работают в Москве до 23:00 мск», — сказал Немерюк. Он предупредил, что проверки на предмет несанкционированной работы в ночное время проводятся регулярно, и будут идти и в новогоднюю ночь.