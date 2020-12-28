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Власти Москвы подтвердили запрет на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

Ведомости

Рестораны и кафе Москвы 31 декабря смогут работать для посетителей только до 23:00. После этого времени в столице начнутся проверки на предмет соблюдения ограничений, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

«Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни пока работают в Москве до 23:00 мск», — сказал Немерюк. Он предупредил, что проверки на предмет несанкционированной работы в ночное время проводятся регулярно, и будут идти и в новогоднюю ночь.

«Это мы делаем и сейчас, большое количество проверок проводится практически каждый день, в выходные они усиливаются», — сказал чиновник, напомнив, что минимальный штраф за подобное нарушение для заведения — 300 000 руб.

Ранее московские власти объявили, что Московские парки и катки не будут работать в новогоднюю ночь. Днем и вечером они будут открыты. Также на Новый год запрещены все массовые мероприятия. 

Кроме того, до 15 января в Москве кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи. В то же время общественный транспорт Москвы будет работать в новогоднюю ночь, москвичам можно будет гулять по улицам.

При этом общественный транспорт Москвы будет работать в новогоднюю ночь, москвичам можно будет гулять по улицам.

Ранее по теме: Рестораны спасают Новый год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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