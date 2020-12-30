Росстандарт назвал долю заправок с нарушениями
Росстандарт выявил нарушения по физико-химическим показателям топлива на 130 из 1015 проверенных АЗС в 2020 г., сообщила пресс-служба Минпромторга.
«На 130 АЗС из 1015 проверенных объектов Росстандарт нашел нарушения по физико-химическим показателям топлива», – говорится в сообщении. В ходе внеплановых проверок специалисты проверяли в основном АЗС в проблемных регионах и те, на которые жаловались автовладельцы.
Из 1942 исследованных образцов топлива 152 не соответствовали установленным требованиям. Среди наиболее характерных нарушений по физико-химическим показателям – массовая доля серы, октановое число, температура вспышки в закрытом тигле и цетановое число.
Ранее аналитики «РИА Новости» составили рейтинг доступности бензина в регионах России. Наиболее доступным он оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Чукотском автономном округе. Наименее доступен бензин для жителей Дагестана, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.
По данным Росстата, потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли с января по ноябрь на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, бензин марки АИ-92 подорожал на 1,7%, АИ-95 – на 2,1%, АИ-98 – на 2,2%, дизельное топливо подорожало на 2,7%. В ноябре по сравнению с октябрем бензин подорожал на 0,1%, по сравнению с ноябрем 2019 г. – на 2,4%.