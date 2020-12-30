Росстандарт назвал долю заправок с нарушениями

По данным Росстата, потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли с января по ноябрь на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, бензин марки АИ-92 подорожал на 1,7%, АИ-95 – на 2,1%, АИ-98 – на 2,2%, дизельное топливо подорожало на 2,7%. В ноябре по сравнению с октябрем бензин подорожал на 0,1%, по сравнению с ноябрем 2019 г. – на 2,4%.