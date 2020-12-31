Посол России рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку – 2»
Власти Австрии рассчитывают на завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на санкции США, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью «РИА Новости».
«Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США», — рассказал он.
Дипломат также отметил, что за десять месяцев 2020 г. в Австрию было поставлено 8,8 млрд кубометров газа.
28 декабря компания Nord Stream 2 завершила работы по строительству отрезка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы».
В отношении «Северного потока — 2» уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».