Азербайджан договорился о поставках нефти в Белоруссию
Компания SOCAR Trading, являющаяся дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана, подписала долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставки азербайджанской нефти, сообщает агентство Report.
По информации агентства, контракт заключен на год с возможностью продления и подразумевает поставку и других сортов нефти на белорусские НПЗ.
Отмечается, что в 2020 г. SOCAR Trading поставила в Белоруссию около 1 млн т нефти, в следующем году объемы могут возрасти.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск договорился с Москвой по поставкам нефти и газа в 2021 г. на выгодных для себя условиях.
С конца 2019 г. Россия и Белоруссия не могли договориться о ценах на нефть и газ. Белоруссия критиковала Россию за нежелание идти на уступки.
Белорусский президент Александр Лукашенко считает стоимость российского газа и нефти завышенной. По его мнению, Россия должна поставлять топливо Белоруссии по внутрироссийским ценам, в противном случае Минск будет искать альтернативные источники поставок.