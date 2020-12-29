В Белоруссии рассказали о договоренностях с Россией по нефти и газу
Белоруссия договорилась с Россией по поставкам нефти и газа в 2021 г. на выгодных для себя условиях, сообщает «БелТА» со ссылкой на премьер-министра республики Романа Головченко.
«Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях», — сказал Головченко во время посещения предприятия «Беларуськалий».
С конца 2019 г. Москва и Минск не могли договориться о ценах на нефть и газ. Белоруссия критиковала Россию за нежелание идти на уступки.
Белорусский президент Александр Лукашенко считает стоимость российского газа и нефти завышенной. По его мнению, Россия должна поставлять топливо Белоруссии по внутрироссийским ценам, в противном случае Минск будет искать альтернативные источники поставок.