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Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о крушениях самолетов 737 MAX

Ведомости

Корпорация Boeing согласилась выплатить более $2,5 млрд за снятие обвинений о введении в заблуждение американского авиарегулятора, мошенничестве, а также в рамках компенсаций близким погибших в двух катастрофах самолета 737 MAX. Об этом сообщил Минюст США.

«Boeing обвиняется в сговоре по самолету 737 Max и соглашается выплатить более 2,5 миллиардов долларов. Компания заключила соглашение с Министерством юстиции о возбуждении уголовного дела, связанного с заговором с целью введения в заблуждение Федерального управления гражданской авиации в связи с оценкой самолета Boeing 737 MAX», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что неверные сведения были переданы авиарегулятору относительно системы коррекции маневрирования MCAS, которая и привела к авиакатастрофам.

Из назначенной к уплате суммы $243,6 млн составляют судебные штрафы, $1,77 млрд — компенсационные выплаты клиентам и $500 млн — финансирование создания фонда поддержки родственников и наследников 346 жертв двух авиакатастроф Boeing 737 MAX.

Коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX началась в октябре 2017 г. Год спустя самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных