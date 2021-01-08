Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о крушениях самолетов 737 MAX

«Boeing обвиняется в сговоре по самолету 737 Max и соглашается выплатить более 2,5 миллиардов долларов. Компания заключила соглашение с Министерством юстиции о возбуждении уголовного дела, связанного с заговором с целью введения в заблуждение Федерального управления гражданской авиации в связи с оценкой самолета Boeing 737 MAX», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что неверные сведения были переданы авиарегулятору относительно системы коррекции маневрирования MCAS, которая и привела к авиакатастрофам.