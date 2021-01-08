Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о крушениях самолетов 737 MAX
Корпорация Boeing согласилась выплатить более $2,5 млрд за снятие обвинений о введении в заблуждение американского авиарегулятора, мошенничестве, а также в рамках компенсаций близким погибших в двух катастрофах самолета 737 MAX. Об этом сообщил Минюст США.
«Boeing обвиняется в сговоре по самолету 737 Max и соглашается выплатить более 2,5 миллиардов долларов. Компания заключила соглашение с Министерством юстиции о возбуждении уголовного дела, связанного с заговором с целью введения в заблуждение Федерального управления гражданской авиации в связи с оценкой самолета Boeing 737 MAX», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что неверные сведения были переданы авиарегулятору относительно системы коррекции маневрирования MCAS, которая и привела к авиакатастрофам.
Из назначенной к уплате суммы $243,6 млн составляют судебные штрафы, $1,77 млрд — компенсационные выплаты клиентам и $500 млн — финансирование создания фонда поддержки родственников и наследников 346 жертв двух авиакатастроф Boeing 737 MAX.
Коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX началась в октябре 2017 г. Год спустя самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.