Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников

Активы брендов Трубникова The Bell оценивал в 3,6 млрд руб., выручку – в 7,8 млрд руб., чистую прибыль – в 370 млн руб. Общая годовая выручка всех юрлиц активов Трубникова превышает 10 млрд руб. Деятельность компании серьезно пострадала от пандемии коронавируса. В апреле Трубников заявил, что допускает закрытие трети своих магазинов. А в начале июля бизнесмен объявил о поиске инвестора для выхода на новые рынки