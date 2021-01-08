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Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников

Ведомости

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни, сообщил РБК его пресс-секретарь.

Причину смерти бизнесмена не уточнили.

Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 г., а Natura Siberica — в 2008 г. В 2012-м бизнесмен создал одноименную розничную (более 55 точек в России и за рубежом).

Активы брендов Трубникова The Bell оценивал в 3,6 млрд руб., выручку – в 7,8 млрд руб., чистую прибыль – в 370 млн руб. Общая годовая выручка всех юрлиц активов Трубникова превышает 10 млрд руб. Деятельность компании серьезно пострадала от пандемии коронавируса. В апреле Трубников заявил, что допускает закрытие трети своих магазинов. А в начале июля бизнесмен объявил о поиске инвестора для выхода на новые рынки

В декабре 2020 г. бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» перерегистрировали в Эстонии. Тогда же Трубников заявил РБК, что в ближайшее время рынками сбыта продукции его компании станут Европа и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных