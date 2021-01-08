Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
Причину смерти бизнесмена не уточнили.
Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 г., а Natura Siberica — в 2008 г. В 2012-м бизнесмен создал одноименную розничную (более 55 точек в России и за рубежом).
Активы брендов Трубникова The Bell оценивал в 3,6 млрд руб., выручку – в 7,8 млрд руб., чистую прибыль – в 370 млн руб. Общая годовая выручка всех юрлиц активов Трубникова превышает 10 млрд руб. Деятельность компании серьезно пострадала от пандемии коронавируса. В апреле Трубников заявил, что допускает закрытие трети своих магазинов. А в начале июля бизнесмен объявил о поиске инвестора для выхода на новые рынки
В декабре 2020 г. бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» перерегистрировали в Эстонии. Тогда же Трубников заявил РБК, что в ближайшее время рынками сбыта продукции его компании станут Европа и США.