Смарт-часы с функцией скрытой съемки могут признать в России незаконными
Федеральная таможенная служба (ФТС) может внести в список специальных технических средств, ввоз которых в Россию ограничен, смарт-часы с функцией скрытой съемки. Ответ ведомства на соответствующий запрос приводит в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.
«В случае, если функционал и технические характеристики смарт-часов позволяют отнести их к категории специальных технических средств, ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров личного пользования запрещен», — говорится в ответе ФТС депутату. В ведомстве пояснили, что запрет касается также случая, если такие смарт-часы куплены через оформление заказа на иностранных интернет-площадках.
Возможность отнесения смарт-часов к спецтехсредствам зависит от функционала конкретной модели устройства. В ФТС напомнили, что гаджет не считается «шпионским», если функции съемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, объектив встроенной камеры не скрыт, а режим съемки сопровождается работой элементов индикации о ней.
«У одного и того же производителя могут быть в линейке выпускаемой продукции как те смарт-часы, которые будут абсолютно легальны в России, так и те, которые для ношения в нашей стране покупать не стоит», — заключил депутат Горелкин, комментируя ответ ФТС на свой запрос.