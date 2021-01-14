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Смарт-часы с функцией скрытой съемки могут признать в России незаконными

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) может внести в список специальных технических средств, ввоз которых в Россию ограничен, смарт-часы с функцией скрытой съемки. Ответ ведомства на соответствующий запрос приводит в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.

«В случае, если функционал и технические характеристики смарт-часов позволяют отнести их к категории специальных технических средств, ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров личного пользования запрещен», — говорится в ответе ФТС депутату. В ведомстве пояснили, что запрет касается также случая, если такие смарт-часы куплены через оформление заказа на иностранных интернет-площадках.

Возможность отнесения смарт-часов к спецтехсредствам зависит от функционала конкретной модели устройства. В ФТС напомнили, что гаджет не считается «шпионским», если функции съемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, объектив встроенной камеры не скрыт, а режим съемки сопровождается работой элементов индикации о ней.

«У одного и того же производителя могут быть в линейке выпускаемой продукции как те смарт-часы, которые будут абсолютно легальны в России, так и те, которые для ношения в нашей стране покупать не стоит», — заключил депутат Горелкин, комментируя ответ ФТС на свой запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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