Смарт-часы с функцией скрытой съемки могут признать в России незаконными

«У одного и того же производителя могут быть в линейке выпускаемой продукции как те смарт-часы, которые будут абсолютно легальны в России, так и те, которые для ношения в нашей стране покупать не стоит», — заключил депутат Горелкин, комментируя ответ ФТС на свой запрос.