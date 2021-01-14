АЕБ назвала объем сокращения продаж легковых автомобилей в России в 2020 году

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали более чем на 10% по сравнению с показателем 2019 г., но в ноябре прошлого года этот показатель вырос на 5,9% против уровня ноября 2019 г.