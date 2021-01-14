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АЕБ назвала объем сокращения продаж легковых автомобилей в России в 2020 году

Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 г. снизились на 9,1%, следует из материалов ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленных председателем комитета автопроизводителей АЕБ Томасом Штэрцелем.

«Фактические продажи (в) 2020 г. составили: 1 598 825 шт. = -9,1% по сравнению с 2019 г.», — говорится в презентации Штэрцеля.

В декабре 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 166 666 единиц.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали более чем на 10% по сравнению с показателем 2019 г., но в ноябре прошлого года этот показатель вырос на 5,9% против уровня ноября 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных