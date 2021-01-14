АЕБ назвала объем сокращения продаж легковых автомобилей в России в 2020 году
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 г. снизились на 9,1%, следует из материалов ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленных председателем комитета автопроизводителей АЕБ Томасом Штэрцелем.
«Фактические продажи (в) 2020 г. составили: 1 598 825 шт. = -9,1% по сравнению с 2019 г.», — говорится в презентации Штэрцеля.
В декабре 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 166 666 единиц.
Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали более чем на 10% по сравнению с показателем 2019 г., но в ноябре прошлого года этот показатель вырос на 5,9% против уровня ноября 2019 г.