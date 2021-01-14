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В Росздравнадзоре оценили рост цен на жизненно необходимые препараты

Ведомости

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) подорожали менее чем на 5% с начала пандемии, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в рамках Гайдаровского форума.

«И опять-таки, эта система устояла. То есть в среднем по итогу года средний рост цены, по мониторингу, составляет не более 5% — 4,9%. То есть в среднем эта цифра укладывается в цифру инфляции. По большому счету, мы можем сказать, что система мониторинга сработала», — цитирует ТАСС Самойлову.

Кроме того, руководитель ведомства отметила, что льготные лекарства в России выдаются с отсрочкой только по 0,02% выписанных рецептов. «Мы закончили год, по сути, с теми же цифрами, которые были в 2019 году. На отсроченном обеспечении находятся в целом по стране 0,02% от выписанных рецептов», — пояснила она.

Ранее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов были включены вакцины от коронавируса. В пресс-службе правительства уточнили, что список с 2021 г. будет расширен до 788 препаратов. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством.

Ранее по теме: Мишустин включил вакцины от коронавируса в перечень важнейших препаратов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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