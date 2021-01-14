В Росздравнадзоре оценили рост цен на жизненно необходимые препараты
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) подорожали менее чем на 5% с начала пандемии, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в рамках Гайдаровского форума.
«И опять-таки, эта система устояла. То есть в среднем по итогу года средний рост цены, по мониторингу, составляет не более 5% — 4,9%. То есть в среднем эта цифра укладывается в цифру инфляции. По большому счету, мы можем сказать, что система мониторинга сработала», — цитирует ТАСС Самойлову.
Кроме того, руководитель ведомства отметила, что льготные лекарства в России выдаются с отсрочкой только по 0,02% выписанных рецептов. «Мы закончили год, по сути, с теми же цифрами, которые были в 2019 году. На отсроченном обеспечении находятся в целом по стране 0,02% от выписанных рецептов», — пояснила она.
Ранее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов были включены вакцины от коронавируса. В пресс-службе правительства уточнили, что список с 2021 г. будет расширен до 788 препаратов. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством.