В Росздравнадзоре оценили рост цен на жизненно необходимые препараты

Кроме того, руководитель ведомства отметила, что льготные лекарства в России выдаются с отсрочкой только по 0,02% выписанных рецептов. «Мы закончили год, по сути, с теми же цифрами, которые были в 2019 году. На отсроченном обеспечении находятся в целом по стране 0,02% от выписанных рецептов», — пояснила она.