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Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам по делу о взятках

Ведомости

Вице-президент и фактический руководитель Samsung Ли Чже Ён получил два года и шесть месяцев тюрьмы, сообщил Bloomberg. Его признали виновным во взяточничестве и растрате средств на сумму около 8,7 млрд вон ($7,8 млн), пишет Reuters.

Впервые Высокий суд Сеула заключил вице-президента компании в тюрьму в 2017 г. после коррупционного скандала, который привел к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли провел год в тюрьме, затем был освобожден в феврале 2018 г., так как его пятилетний срок был сокращен вдвое и приостановлен. В 2019 г. Высший суд отменил это решение и назначил повторное рассмотрение дела. 

По данным Bloomberg, акции Samsung Electronics упали на 4% после того, как судья зачитал приговор. Адвокат Ли назвал приговор «достойным сожаления». В Samsung Electronics отказались от комментариев. 

Ли Чжэ Ён возглавил руководство Samsung Group в 2014 г. после того, как его отец Ли Гон Хи отошел от дел по состоянию здоровья. В октябре 2020 г. Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных