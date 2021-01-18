Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам по делу о взятках

Впервые Высокий суд Сеула заключил вице-президента компании в тюрьму в 2017 г. после коррупционного скандала, который привел к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли провел год в тюрьме, затем был освобожден в феврале 2018 г., так как его пятилетний срок был сокращен вдвое и приостановлен. В 2019 г. Высший суд отменил это решение и назначил повторное рассмотрение дела.