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Газовоз с Ямала впервые прошел Севморпуть без ледокола в январе

Ведомости

Зафрахтованный проектом по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» в январе успешно завершил самостоятельный переход без сопровождения ледокола из порта Сабетта по Северному морскому пути (СМП) в восточном направлении и достиг Берингова пролива. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Совкомфлота», который владеет танкером. 

«16 января газовоз "Кристоф де Маржери" достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе СМП в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева составила 10 суток и 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили (4,5 тыс. км). Средняя скорость плавания составила 9,5 узла. 

«Новатэк» начал первые поставки СПГ в восточном направлении Северного морского пути в 2018 г. Ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери», построенный специально для проекта, назван в честь погибшего президента французской компании Total. Пока компания экспортирует СПГ по данному маршруту лишь в период летней навигации, но она рассчитывает в 2024 г. выйти на круглогодичный ход на восток по СМП, говорил в сентябре 2019 г. глава «Новатэка» Леонид Михельсон. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных