Газовоз с Ямала впервые прошел Севморпуть без ледокола в январе
Зафрахтованный проектом по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» в январе успешно завершил самостоятельный переход без сопровождения ледокола из порта Сабетта по Северному морскому пути (СМП) в восточном направлении и достиг Берингова пролива. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Совкомфлота», который владеет танкером.
«16 января газовоз "Кристоф де Маржери" достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе СМП в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева составила 10 суток и 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили (4,5 тыс. км). Средняя скорость плавания составила 9,5 узла.
«Новатэк» начал первые поставки СПГ в восточном направлении Северного морского пути в 2018 г. Ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери», построенный специально для проекта, назван в честь погибшего президента французской компании Total. Пока компания экспортирует СПГ по данному маршруту лишь в период летней навигации, но она рассчитывает в 2024 г. выйти на круглогодичный ход на восток по СМП, говорил в сентябре 2019 г. глава «Новатэка» Леонид Михельсон.