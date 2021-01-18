Газовоз с Ямала впервые прошел Севморпуть без ледокола в январе

«Новатэк» начал первые поставки СПГ в восточном направлении Северного морского пути в 2018 г. Ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери», построенный специально для проекта, назван в честь погибшего президента французской компании Total. Пока компания экспортирует СПГ по данному маршруту лишь в период летней навигации, но она рассчитывает в 2024 г. выйти на круглогодичный ход на восток по СМП, говорил в сентябре 2019 г. глава «Новатэка» Леонид Михельсон.