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Производители предложили ритейлерам продавать картофель «экономкласса»

Ведомости

Картофельный союз направил Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзу независимых сетей (СНС) предложение допустить к продаже в магазинах корнеплоды разного размера — от 35 мм до 55 мм — и упаковывать их в сетку по 2,5, 3 и 5 кг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников рынка и руководителя аппарата союза Татьяну Губину. Предполагается, что эта мера позволит снизить цены на овощи на 15-20%.

В настоящий момент фермеры вынуждены сортировать картофель по размерам, поскольку магазины предъявляют жесткие требования к калибровке партий. Как пояснила Губина, если перестать вести такой отбор, на этапе упаковки товаров производители смогут сэкономить до 50%. 

По данным Росстата, стоимость картофеля за год выросла примерно на 40%, в том числе из-за сокращения урожая. Как утверждает «Коммерсантъ», на проблему обратили внимание в Минсельхозе, она обсуждалась на заседании 20 января. В ведомстве сообщили изданию, что включение в ассортимент ритейлеров картофеля размером 33–55 мм позволит увеличить объем предложения для потребителей, и подтвердили, что обратились в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу производителей.

По статистике Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объем импортируемого в сентябре-ноябре 2020 г. картофеля увеличился в сравнении с сопоставимым периодом 2019 г. с 3,6 тыс. до 15 тыс. тонн., при том что ранее хватало отечественного урожая. Цены на продукцию выросли, на это повлияла девальвация рубля, заявил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Он добавил, что институт ожидает роста объема импорта корнеплодов в феврале, что спровоцирует дальнейшее повышение цен.

В АКОРТ, куда входят X5 Retail Group, «Магнит», Auchan и «Лента», сочли целесообразным решение поставок в сети картофеля «экономкласса». В ассоциации заявили, что подобные переговоры уже ведутся с рядом ритейлеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных