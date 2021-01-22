Производители предложили ритейлерам продавать картофель «экономкласса»

Картофельный союз направил Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзу независимых сетей (СНС) предложение допустить к продаже в магазинах корнеплоды разного размера — от 35 мм до 55 мм — и упаковывать их в сетку по 2,5, 3 и 5 кг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников рынка и руководителя аппарата союза Татьяну Губину. Предполагается, что эта мера позволит снизить цены на овощи на 15-20%.