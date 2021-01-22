Аптеки возобновили продажу жизненно важного препарата «Азатиоприн»
Российские аптеки снова стали продавать жизненно важный отечественный препарат «Азатиоприн», используемый для лечения аутоиммунных заболеваний, воспалительных процессов и для снижения риска осложнений после пересадки органов. Об этом сообщила компания РТ-Капитал, которая сопровождает процедуру банкротства предприятия «Мосхимфармпрепараты», являвшегося единственным производителем данного лекарства.
Именно из-за банкротства «Мосхимфармпрепаратов» в стране возник дефицит «Азатиоприна». Теперь производством лекарства зайдется компания «Алвис».
«Стартовали продажи иммунодепрессанта "Азатиоприна", аналогов которому нет в России. Первая партия препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, доступна для заказа онлайн на сайте «Аптека.ру», а также в некоторых аптечных сетях», — говорится в сообщении РТ-Капитала (цитата по ТАСС).
С декабря по январь «Алвис» выпустила примерно полмиллиона упаковок «Азатиоприна». В компании полагают, что этого объема хватит примерно на 5 лет. Однако при возникновении повторного дефицита будут выпущены дополнительные партии лекарства.
Гендиректор «Алвис» Виталий Алейников заявил, что сейчас препарат заказали почти все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы. Ранее, в 2017 г., компания уже выпустила партию «Азатиоприна». Тогда рассчитанная на 4 года партия из-за повышенного спроса закончилась раньше, чем планировалось.
Одна из старейших фармацевтических компаний России «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко», основанная в 1882 г., была признана банкротом в мае 2018 г. по заявлению Сбербанка. Суд счел невозможным выполнение предприятием требований кредиторов на 636,8 млн руб. и восстановление его финансово-хозяйственной деятельности.