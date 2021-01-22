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Аптеки возобновили продажу жизненно важного препарата «Азатиоприн»

Ведомости

Российские аптеки снова стали продавать жизненно важный отечественный препарат «Азатиоприн», используемый для лечения аутоиммунных заболеваний, воспалительных процессов и для снижения риска осложнений после пересадки органов. Об этом сообщила компания РТ-Капитал, которая сопровождает процедуру банкротства предприятия «Мосхимфармпрепараты», являвшегося единственным производителем данного лекарства.

Именно из-за банкротства «Мосхимфармпрепаратов» в стране возник дефицит «Азатиоприна». Теперь производством лекарства зайдется компания «Алвис». 

«Стартовали продажи иммунодепрессанта "Азатиоприна", аналогов которому нет в России. Первая партия препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, доступна для заказа онлайн на сайте «Аптека.ру», а также в некоторых аптечных сетях», — говорится в сообщении РТ-Капитала (цитата по ТАСС).

С декабря по январь «Алвис» выпустила примерно полмиллиона упаковок «Азатиоприна». В компании полагают, что этого объема хватит примерно на 5 лет. Однако при возникновении повторного дефицита будут выпущены дополнительные партии лекарства.

Гендиректор «Алвис» Виталий Алейников заявил, что сейчас препарат заказали почти все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы. Ранее, в 2017 г., компания уже выпустила партию «Азатиоприна». Тогда рассчитанная на 4 года партия из-за повышенного спроса закончилась раньше, чем планировалось.

Одна из старейших фармацевтических компаний России «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко», основанная в 1882 г., была признана банкротом в мае 2018 г. по заявлению Сбербанка. Суд счел невозможным выполнение предприятием требований кредиторов на 636,8 млн руб. и восстановление его финансово-хозяйственной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных