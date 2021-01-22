Аптеки возобновили продажу жизненно важного препарата «Азатиоприн»

Гендиректор «Алвис» Виталий Алейников заявил, что сейчас препарат заказали почти все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы. Ранее, в 2017 г., компания уже выпустила партию «Азатиоприна». Тогда рассчитанная на 4 года партия из-за повышенного спроса закончилась раньше, чем планировалось.