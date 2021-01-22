Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году выросли до 59,2 млрд куб. м
Поставки природного газа по газопроводу «Северный поток» в 2020 г. достигли максимума с начала запуска проекта и составили 59,2 млрд куб. м, сообщает оператор трубопровода Nord Stream.
«Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объем транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 г. составил около 382 млрд куб. м.
Строительство газопровода «Северный поток» началось в апреле 2010 г. В ноябре 2011 г. состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре 2012 г. — второй нитки. Он идет из России через Балтийское море в Германию.