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Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году выросли до 59,2 млрд куб. м

Ведомости

Поставки природного газа по газопроводу «Северный поток» в 2020 г. достигли максимума с начала запуска проекта и составили 59,2 млрд куб. м, сообщает оператор трубопровода Nord Stream.

«Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объем транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 г. составил около 382 млрд куб. м.

Строительство газопровода «Северный поток» началось в апреле 2010 г. В ноябре 2011 г. состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре 2012 г. — второй нитки. Он идет из России через Балтийское море в Германию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных