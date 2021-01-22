Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году выросли до 59,2 млрд куб. м

Строительство газопровода «Северный поток» началось в апреле 2010 г. В ноябре 2011 г. состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре 2012 г. — второй нитки. Он идет из России через Балтийское море в Германию.