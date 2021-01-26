Продажи адаптеров питания для iPhone в России выросли более чем в 10 раз

По мнению эксперта, отказ компаний от адаптеров питания будет новым трендом на рынке смартфонов в 2021 г. «Учитывая, что Samsung тоже выпустил новые флагманы без зарядного устройства, то тоже рост продаж будет очень заметным. В целом по рынку выиграют производители оригинальных зарядных устройств», — добавил Муртазин.