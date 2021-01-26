Продажи адаптеров питания для iPhone в России выросли более чем в 10 раз
Продажи адаптеров питания для смартфонов Apple в 2020 г. выросли в России более чем в 10 раз в годовом выражении, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу re:Store.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что рост продаж связан с тем, что у Apple в комплект новых iPhone 12 не входит зарядное устройство. «У re:Store лояльная аудитория, которая, покупая новую модель, тут же приобретает адаптер», — отметил Муртазин.
По мнению эксперта, отказ компаний от адаптеров питания будет новым трендом на рынке смартфонов в 2021 г. «Учитывая, что Samsung тоже выпустил новые флагманы без зарядного устройства, то тоже рост продаж будет очень заметным. В целом по рынку выиграют производители оригинальных зарядных устройств», — добавил Муртазин.
В октябре 2020 г. Apple представил четыре новые модели смартфона: iPhone 12 и iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Новые модели продаются без зарядки в комплекте.