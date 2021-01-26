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Продажи адаптеров питания для iPhone в России выросли более чем в 10 раз

Ведомости

Продажи адаптеров питания для смартфонов Apple в 2020 г. выросли в России более чем в 10 раз в годовом выражении, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу re:Store. 

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что рост продаж связан с тем, что у Apple в комплект новых iPhone 12 не входит зарядное устройство. «У re:Store лояльная аудитория, которая, покупая новую модель, тут же приобретает адаптер», — отметил Муртазин.

По мнению эксперта, отказ компаний от адаптеров питания будет новым трендом на рынке смартфонов в 2021 г. «Учитывая, что Samsung тоже выпустил новые флагманы без зарядного устройства, то тоже рост продаж будет очень заметным. В целом по рынку выиграют производители оригинальных зарядных устройств», — добавил Муртазин. 

В октябре 2020 г. Apple представил четыре новые модели смартфона: iPhone 12 и iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Новые модели продаются без зарядки в комплекте. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных