Структура НЛМК подала иск к крупной сталелитейной компании в США на $100 млн

Причиной конфликта американского Минторга и НМЛК был указ экс-президента США Дональда Трампа от апреля 2017 г. «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязывал госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной на американской территории. Но если полуфабрикат для продукции изготовлен не в США, она американской не считается; слябы, вокруг которых шел спор, как раз являлись таким полуфабрикатом.