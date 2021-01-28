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Структура НЛМК подала иск к крупной сталелитейной компании в США на $100 млн

Ведомости

Американское подразделение российской компании НЛМК, принадлежащей бизнесмену Владимиру Лисину, подало иск на $100 млн к одному из крупнейших производителей стали в США — компании US Steel, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В иске говорится, что Минторг США ранее отклонил заявки НЛМК на исключение ввозимых ею в с страну слябов (стальной полуфабрикат) из-под действия пошлин. Это было сделано ведомством на основании возражений компании U. S. Steel. Она заверила Минторг США, что сможет обеспечить все потребности компании в слябах.

«В судебном иске НЛМК США отмечается, что эти заявления были ложными, и что компания U. S. Steel не могла или не планировала обеспечить НЛМК США слябами соответствующих технических характеристик и в требуемом объеме», — заявили в НЛМК.

По мнению российской компании, U. S. Steel предоставила ведомству заведомо ложные сведения, чтобы подорвать конкурентность подразделения НМЛК в США. «Компания требует более $100 млн в качестве компенсации ущерба, причиненного действиями U. S. Steel, а также штрафных санкций за недобросовестные действия», — пояснили в НМЛК размер иска.

НЛМК просит американский суд отменить введенные Трампом пошлины на слябы

Свои потери компания оценивает в $170 млн

До этого российская компания пыталась оспорить в суде само решение Минтога США в рамках иска на $170 млн, но в ноябре 2020 г. НМЛК заключила с ведомством мировое соглашение. Минторг США не признал неправомерность своих действий, но согласился возместить американским структурам российской компании значительную часть уплаченных тарифов. Публично сумма компенсации не сообщалась.

Причиной конфликта американского Минторга и НМЛК был указ экс-президента США Дональда Трампа от апреля 2017 г. «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязывал госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной на американской территории. Но если полуфабрикат для продукции изготовлен не в США, она американской не считается; слябы, вокруг которых шел спор, как раз являлись таким полуфабрикатом.

В марте 2018 г. США ввели импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – в отношении продукции из Китая, России и Японии. Они коснулись и слябов, которые американские подразделения НМЛК (NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana) получали с головной, Липецкой площадки.

Американский дивизион российской НЛМК представлен заводами NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana. Иск подан в суд общей юрисдикции штата Пенсильвания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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