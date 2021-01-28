Структура НЛМК подала иск к крупной сталелитейной компании в США на $100 млн
В иске говорится, что Минторг США ранее отклонил заявки НЛМК на исключение ввозимых ею в с страну слябов (стальной полуфабрикат) из-под действия пошлин. Это было сделано ведомством на основании возражений компании U. S. Steel. Она заверила Минторг США, что сможет обеспечить все потребности компании в слябах.
По мнению российской компании, U. S. Steel предоставила ведомству заведомо ложные сведения, чтобы подорвать конкурентность подразделения НМЛК в США. «Компания требует более $100 млн в качестве компенсации ущерба, причиненного действиями U. S. Steel, а также штрафных санкций за недобросовестные действия», — пояснили в НМЛК размер иска.
До этого российская компания пыталась оспорить в суде само решение Минтога США в рамках иска на $170 млн, но в ноябре 2020 г. НМЛК заключила с ведомством мировое соглашение. Минторг США не признал неправомерность своих действий, но согласился возместить американским структурам российской компании значительную часть уплаченных тарифов. Публично сумма компенсации не сообщалась.
Причиной конфликта американского Минторга и НМЛК был указ экс-президента США Дональда Трампа от апреля 2017 г. «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязывал госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной на американской территории. Но если полуфабрикат для продукции изготовлен не в США, она американской не считается; слябы, вокруг которых шел спор, как раз являлись таким полуфабрикатом.
В марте 2018 г. США ввели импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – в отношении продукции из Китая, России и Японии. Они коснулись и слябов, которые американские подразделения НМЛК (NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana) получали с головной, Липецкой площадки.
Американский дивизион российской НЛМК представлен заводами NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana. Иск подан в суд общей юрисдикции штата Пенсильвания.