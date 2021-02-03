Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

В письме сотрудникам компании Безос рассказал, что на новом посту займется новыми продуктами и инициативами, отметил CNBC. «В роли исполнительного председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и ранних инициативах. Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью ему доверяю», — добавил Безос.