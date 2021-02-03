Безос уйдет с поста гендиректора Amazon
Основатель Amazon Джефф Безос уйдет с поста генерального директора компании в третьем квартале 2021 г., говорится в сообщении компании. Новым главой компании станет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.
Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. «Amazon также объявляет сегодня, что Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя правления компании в третьем квартале 2021 г., а Энди Ясси станет главным исполнительным директором в это время», — сообщила компания.
В письме сотрудникам компании Безос рассказал, что на новом посту займется новыми продуктами и инициативами, отметил CNBC. «В роли исполнительного председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и ранних инициативах. Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью ему доверяю», — добавил Безос.
Безос возглавлял Amazon с момента основания в июле 1994 г. Энди Джесси пришел в Amazon в 1997 г. и возглавил команду Amazon Web Services. По подсчетам Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Издание оценило его состояние в $196,2 млрд.