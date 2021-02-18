«Коммерсантъ» узнал о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд

Средства также нужны компании для развития мессенджера. Ранее Дуров объявил, что в Telegram с 2021 г. появятся платные функции из-за роста расходов на фоне увеличения числа пользователей сервиса. Реклама, по его словам, должна появиться только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной. Дуров также пояснил, что по сути речь идет об оптимизации рекламы, которая уже существует, так как создатели контента в Telegram продают рекламные сообщения на своих каналах.