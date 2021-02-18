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«Коммерсантъ» узнал о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд

Ведомости

Telegram Group Inc. (владеет мессенджером Telegram) намерена привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди избранных инвесторов, чтобы развивать соцсеть и вернуть средства инвесторам в незапущенную блокчейн-платформу TON. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, облигации планируется разместить не на бирже, а среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, причем граждане США в нем участвовать якобы не смогут. Минимальный чек для участия, по словам источников газеты, предположительно может достигать $50 млн, однако есть вероятность, что он может быть снижен до $10 млн.

По данным собеседников издания, облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Предполагается, что если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, то владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

В 2018 г. Telegram впервые привлек средства от сторонних инвесторов — $1,7 млрд для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Однако в конце 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), посчитала, что Telegram фактически предложил инвесторам ценные бумаги, должным образом не зарегистрировав их. Суд встал на сторону SEC и обязал Telegram выплатить штраф в $18,5 млн, а также вернуть инвесторам оставшиеся $1,2 млрд. 12 мая 2020 г. основатель компании Павел Дуров объявил о закрытии TON.

Средства также нужны компании для развития мессенджера. Ранее Дуров объявил, что в Telegram с 2021 г. появятся платные функции из-за роста расходов на фоне увеличения числа пользователей сервиса. Реклама, по его словам, должна появиться только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной. Дуров также пояснил, что по сути речь идет об оптимизации рекламы, которая уже существует, так как создатели контента в Telegram продают рекламные сообщения на своих каналах. 

Ранее по теме: Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных