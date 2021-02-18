«Коммерсантъ» узнал о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд
Telegram Group Inc. (владеет мессенджером Telegram) намерена привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди избранных инвесторов, чтобы развивать соцсеть и вернуть средства инвесторам в незапущенную блокчейн-платформу TON. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как рассказали собеседники издания, облигации планируется разместить не на бирже, а среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, причем граждане США в нем участвовать якобы не смогут. Минимальный чек для участия, по словам источников газеты, предположительно может достигать $50 млн, однако есть вероятность, что он может быть снижен до $10 млн.
По данным собеседников издания, облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Предполагается, что если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, то владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
В 2018 г. Telegram впервые привлек средства от сторонних инвесторов — $1,7 млрд для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Однако в конце 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), посчитала, что Telegram фактически предложил инвесторам ценные бумаги, должным образом не зарегистрировав их. Суд встал на сторону SEC и обязал Telegram выплатить штраф в $18,5 млн, а также вернуть инвесторам оставшиеся $1,2 млрд. 12 мая 2020 г. основатель компании Павел Дуров объявил о закрытии TON.
Средства также нужны компании для развития мессенджера. Ранее Дуров объявил, что в Telegram с 2021 г. появятся платные функции из-за роста расходов на фоне увеличения числа пользователей сервиса. Реклама, по его словам, должна появиться только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной. Дуров также пояснил, что по сути речь идет об оптимизации рекламы, которая уже существует, так как создатели контента в Telegram продают рекламные сообщения на своих каналах.