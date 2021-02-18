СМИ сообщили об отмене возобновления дела против Фридмана в Испании
Суд в Испании отменил вынесенное в декабре решение о возобновлении расследования по уголовному делу о возможном участии российского совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его окружения в умышленном банкротстве испанской технологической компании Zed Worldwide в 2016 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление суда.
Ранее Deutche Welle сообщила, что следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастельон по требованию прокуратуры отменил свое решение закрыть уголовное дело в отношении Фридмана. Прокуратура настояла на возобновлении расследования после обнаружения документов, в том числе электронных писем, которые указывают на причастность Фридмана к банкротству Zed Group. К делу также привлекли лиц из окружения российского бизнесмена - бывшего гендиректора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова.
В постановлении суда указано, что вызов в суд Азаренкова и Кудряшова был направлен в связи с «существенной ошибкой в формулировке» предыдущего решения. В связи с этим разбирательство все же не будет возобновлено, отмечает издание.
Уголовное дело против Фридмана было возбуждено в Испании в 2019 г. Согласно документам прокуратуры, часть которых опубликовало издание Confidencial, Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, лично контролировал действия, которые привели к банкротству компании в 2016 г. Затем Фридман, Кудряшов и Азаренков купили корпорацию за 20 млн евро при реальной стоимости в 1,2 млрд евро.
В сентябре 2019 г. представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный и ему не предъявлялись никакие обвинения. В октябре 2019 г. Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу группы Zed. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании.
Михаил Фридман является совладельцем «Альфа-групп» и соучредителем международного инвестхолдинга LetterOne. Forbes оценивает его состояние в $13 млрд.