В Испании возобновили дело против бизнесмена Михаила Фридмана
Следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастельон по требованию прокуратуры отменил свое решение закрыть уголовное дело о возможном участии российского бизнесмена Михаила Фридмана и его окружения в умышленном банкротстве испанской технологической компании Zed Worldwide, сообщила Deutche Welle со ссылкой на пресс-службу суда. Дело закрыли в декабре 2020 г.
Прокуратура настояла на возобновлении расследования после обнаружения документов, в том числе электронных писем, которые указывают на причастность Фридмана к банкротству Zed Group. К делу также привлекли лиц из окружения российского бизнесмена — Антона Кудряшова и Алексея Азаренкова.
Уголовное дело против Фридмана было возбуждено в Испании в 2019 г. Согласно документам прокуратуры, часть которых опубликовало издание Confidencial, Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, лично контролировал действия, которые привели к банкротству компании в 2016 г. Затем Фридман, Кудряшов и Азаренков купили корпорацию за 20 млн евро при реальной стоимости в 1,2 млрд евро.
В сентябре 2019 г. представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный и ему не предъявлялись никакие обвинения. В октябре 2019 г. Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу группы Zed. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании.
Михаил Фридман — совладелец «Альфа-групп». Он занимает восьмое место в списке 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в $13 млрд.