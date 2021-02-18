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В Испании возобновили дело против бизнесмена Михаила Фридмана

Ведомости

Следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастельон по требованию прокуратуры отменил свое решение закрыть уголовное дело о возможном участии российского бизнесмена Михаила Фридмана и его окружения в умышленном банкротстве испанской технологической компании Zed Worldwide, сообщила Deutche Welle со ссылкой на пресс-службу суда. Дело закрыли в декабре 2020 г.

Прокуратура настояла на возобновлении расследования после обнаружения документов, в том числе электронных писем, которые указывают на причастность Фридмана к банкротству Zed Group. К делу также привлекли лиц из окружения российского бизнесмена — Антона Кудряшова и Алексея Азаренкова.

Уголовное дело против Фридмана было возбуждено в Испании в 2019 г. Согласно документам прокуратуры, часть которых опубликовало издание Confidencial, Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, лично контролировал действия, которые привели к банкротству компании в 2016 г. Затем Фридман, Кудряшов и Азаренков купили корпорацию за 20 млн евро при реальной стоимости в 1,2 млрд евро. 

В сентябре 2019 г. представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный и ему не предъявлялись никакие обвинения. В октябре 2019 г. Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу группы Zed. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании.

Михаил Фридман — совладелец «Альфа-групп». Он занимает восьмое место в списке 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в $13 млрд.

Ранее по теме: В Испании началось расследование по новому иску против Фридмана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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