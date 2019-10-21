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Представители Фридмана рассказали подробности его допроса в испанском суде

Предпринимателю Михаилу Фридману не предъявили никаких обвинений по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, сообщил представитель принадлежащей Фридману компании LetterOne. На допросе в испанском суде его попросили дать показания по поводу утверждений бывшего руководителя Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета.

Фридман в суде заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление его представителей. По словам бизнесмена, Перес-Долсет использовал фальшивые документы, чтобы привлечь его к делу. Фридман считает, что Zed обанкротилась из-за плохого менеджмента и нецелевого использования средств. Он подчеркнул, что не был связан с управлением Zed, а LetterOne не делала предложения о покупке компании, хотя этого добивался Перес-Долсет.

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания сказал журналистам, что Фридман «останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры», но никаких ограничительных мер обвинение для него просить не стало. По версии прокурора, Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности компании.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.