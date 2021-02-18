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Fix Price подала заявку на листинг на Московской бирже

Ведомости

Ритейлер Fix Price подал заявку на листинг на Мосбирже. Об этом свидетельствуют материалы торговой площадки. В заявке отмечается, что компания планирует выпустить глобальные депозитарные расписки (ГДР), представляющие обыкновенные акции Fix Price Group Ltd. 

Ранее компания заявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже, Мосбиржа указывалась как площадка для вторичного листинга. 

Сделка будет предусматривать продажу глобальных депозитарных расписок (ГДР) действующими акционерами — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC основатели сети Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Отмечается, что Luncor продаст часть ГДР от лица представителей менеджеров и миноритариев компании. 

В компании также отметили, что акционеры-основатели Fix Price сохранят за собой «значительную долю» в ритейлере после проведения IPO. Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Ранее о планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники. Bloomberg также сообщал, что Fix Price может быть оценена в $6 млрд.

Fix Price – сеть магазинов фиксированных цен. Как следует из сегодняшнего сообщения, у компании 4,2 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. По итогам 2020 г. выручка компании по МСФО составила 190 млрд руб., скорректированная EBITDA – 36,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,6 млрд руб.

Головная компания Fix Price – фирма «Бэст прайс», была создана в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В 2016 г. доли в сети получили топ-менеджеры компании, включая гендиректора Дмитрия Кирсанова. Bloomberg со ссылкой на Ломакина сообщал, что он вместе с Хачатряном в начале 2020 г. продал менее 10% акций компании Goldman Sachs Group. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных