Wintershall Dea прекратила финансирование «Северного потока — 2»
Немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea завершила финансирование газопровода «Северный поток — 2», на который направила 730 млн евро, говорится в отчете предприятия за 2020 г.
«Выплаты компании по кредиту Nord Stream 2 AG составляют 730 млн евро и были завершены до пересмотра «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций «CAATSA» США. Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в документе.
Ранее Антимонопольный орган Польши (UOKiK) инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро. 7 октября 2020 г. UOKiK также наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
В Wintershall Dea также отметили, что ожидают от США «агрессивного подхода» к подрядчикам «Северного потока — 2». Компания напомнила о новых санкциях, которые были введены американской стороной 19 января против трубоукладчика газопровода «Фортуна», владеющей этим судном компании KVT-RUS, а также предприятия «Рустанкер» и нефтяных танкеров «Максим Горький» и «Сиерра».
США неоднократно вводили и ужесточали санкции из-за «Северного потока — 2», который считают «угрозой энергетической безопасности» Европы. В итоге в результате действий американских властей от участия в проекте отказался немецкий концерн Bilfinger SE. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.