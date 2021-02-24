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Wintershall Dea прекратила финансирование «Северного потока — 2»

Ведомости

Немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea завершила финансирование газопровода «Северный поток — 2», на который направила 730 млн евро, говорится в отчете предприятия за 2020 г.

«Выплаты компании по кредиту Nord Stream 2 AG составляют 730 млн евро и были завершены до пересмотра «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций «CAATSA» США. Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в документе.

Ранее Антимонопольный орган Польши (UOKiK) инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро. 7 октября 2020 г. UOKiK также наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

В Wintershall Dea также отметили, что ожидают от США «агрессивного подхода» к подрядчикам «Северного потока — 2». Компания напомнила о новых санкциях, которые были введены американской стороной 19 января против трубоукладчика газопровода «Фортуна», владеющей этим судном компании KVT-RUS, а также предприятия «Рустанкер» и нефтяных танкеров «Максим Горький» и «Сиерра».

США неоднократно вводили и ужесточали санкции из-за «Северного потока — 2», который считают «угрозой энергетической безопасности» Европы. В итоге в результате действий американских властей от участия в проекте отказался немецкий концерн Bilfinger SE. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.

Ранее по теме: Nord Stream 2 запросила у Германии немедленного разрешения на работы в ее водах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных