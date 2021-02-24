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Миллера переизбрали главой правления «Газпрома» еще на пять лет

Ведомости

Совет директоров единогласно избрал Алексея Миллера председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок, сообщили в Twitter пресс-службы компании.

Полномочия Миллера на посту председателя правления истекают 31 мая 2021 г., они будут автоматически продлены еще на пять лет. Миллер занимает должность председателя правления «Газпрома» бессменно уже 20 лет, а именно четыре срока, с 2001 г. 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2020 г. доходы «Газпрома» от экспорта газа за 2020 г. оказались на 39,6% ниже, чем за 2019 г. По данным ведомства, компания получила от экспорта углеводородов за прошлый год $25,25 млрд, в то время как в 2019 г. — $41,63 млрд. Кроме того, физический объем экспорта упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м по сравнению с 219,9 млрд куб. м. годом ранее.

Ранее по теме: Доход «Газпрома» от экспорта газа в 2020 году упал на 40%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных