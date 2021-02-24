Миллера переизбрали главой правления «Газпрома» еще на пять лет
Совет директоров единогласно избрал Алексея Миллера председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок, сообщили в Twitter пресс-службы компании.
Полномочия Миллера на посту председателя правления истекают 31 мая 2021 г., они будут автоматически продлены еще на пять лет. Миллер занимает должность председателя правления «Газпрома» бессменно уже 20 лет, а именно четыре срока, с 2001 г.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2020 г. доходы «Газпрома» от экспорта газа за 2020 г. оказались на 39,6% ниже, чем за 2019 г. По данным ведомства, компания получила от экспорта углеводородов за прошлый год $25,25 млрд, в то время как в 2019 г. — $41,63 млрд. Кроме того, физический объем экспорта упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м по сравнению с 219,9 млрд куб. м. годом ранее.