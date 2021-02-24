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Основательница Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

Ведомости

Основательница крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук заняла 14 место в списке 15 самых богатых россиян в индексе Bloomberg Billionaires Index (BBI), сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, за год ее состояние увеличилось более чем на 20% или $1,85 млрд — до $10,9 млрд. Таким образом, она стала еще и самой богатой женщиной в стране. При этом в общем списке миллиардеров мира, по версии Bloomberg, предпринимательница занимает 205 позицию.

«Прошлый год дал нам большой толчок и подтолкнул нас в том направлении, в котором мы планировали двигаться в конечном итоге», — цитирует агентство Бакальчук.

В Wildberries предпринимательнице принадлежит доля в 99%. При этом за 2020 г. оборот онлайн-ритейлера вырос на 96%, составив 437,2 млрд руб. Число заказов достигло 323,8 млн, что в два раза больше, чем за 2019 г. Оборот компании в четвертом квартале прошлого года был рекордным за всю историю маркетплейса и составил 151,5 млрд руб. Всего в 2020 г. пользователи Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 г. 

Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных