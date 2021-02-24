Основательница Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

В Wildberries предпринимательнице принадлежит доля в 99%. При этом за 2020 г. оборот онлайн-ритейлера вырос на 96%, составив 437,2 млрд руб. Число заказов достигло 323,8 млн, что в два раза больше, чем за 2019 г. Оборот компании в четвертом квартале прошлого года был рекордным за всю историю маркетплейса и составил 151,5 млрд руб. Всего в 2020 г. пользователи Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 г.