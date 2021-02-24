Основательница Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян
Основательница крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук заняла 14 место в списке 15 самых богатых россиян в индексе Bloomberg Billionaires Index (BBI), сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, за год ее состояние увеличилось более чем на 20% или $1,85 млрд — до $10,9 млрд. Таким образом, она стала еще и самой богатой женщиной в стране. При этом в общем списке миллиардеров мира, по версии Bloomberg, предпринимательница занимает 205 позицию.
«Прошлый год дал нам большой толчок и подтолкнул нас в том направлении, в котором мы планировали двигаться в конечном итоге», — цитирует агентство Бакальчук.
В Wildberries предпринимательнице принадлежит доля в 99%. При этом за 2020 г. оборот онлайн-ритейлера вырос на 96%, составив 437,2 млрд руб. Число заказов достигло 323,8 млн, что в два раза больше, чем за 2019 г. Оборот компании в четвертом квартале прошлого года был рекордным за всю историю маркетплейса и составил 151,5 млрд руб. Всего в 2020 г. пользователи Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 г.
Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию.