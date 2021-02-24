ФАС выдала предписание L'Occitane за рекламу алкоголя
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписание российскому подразделению французского производителя косметики и парфюмерии L'Occitane за рекламу алкогольной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.
«Комиссия ФАС России выдала ООО «Л'Окситан Рус» предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы», – говорится в сообщении.
Ранее гражданин пожаловался в антимонопольную службу на электронное письмо с сообщением о продукции компании, в котором, помимо рекламы косметики, предлагалось приобрести вино в магазине SimpleWine.
Согласно закону, реклама реализующих алкоголь магазинов не должна размещаться вне таких объектов. Таким образом, данная реклама нарушила требования законодательства, резюмировали в ФАС.