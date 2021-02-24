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«Ростех» может запустить серийное производство МС-21 в 2022 году

Ведомости

Серийное производство российского перспективного пассажирского самолета МС-21 может начаться в 2022 г., заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью RT.

Главная проблема, по его словам, заключается в композитных материалах для крыла. России ранее запретили поставку сырья из США, в результате чего пришлось разработать отечественный аналог.

«Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим и в 2022 году начнем серийное производство машины. Самолет уже оснащен собственным двигателем, который сейчас проходит сертификацию», — сказал Чемезов.

Ранее сроки начала серийного выпуска лайнеров неоднократно переносили: в феврале 2019 г. глава «Ростеха» сообщал о сдвиге на год срока выпуска первых серийных самолетов МС-21 — примерно к концу 2020 г., передавало «РИА Новости». Позднее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о планах начать серийное производство лайнеров в 2021 г.

МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г. В феврале текущего года «Ростех» получил разрешение на серийное производство российских двигателей для МС-21 — ПД-14.

Ранее по теме: Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы ВПП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных