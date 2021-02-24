«Ростех» может запустить серийное производство МС-21 в 2022 году
Серийное производство российского перспективного пассажирского самолета МС-21 может начаться в 2022 г., заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью RT.
Главная проблема, по его словам, заключается в композитных материалах для крыла. России ранее запретили поставку сырья из США, в результате чего пришлось разработать отечественный аналог.
«Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим и в 2022 году начнем серийное производство машины. Самолет уже оснащен собственным двигателем, который сейчас проходит сертификацию», — сказал Чемезов.
Ранее сроки начала серийного выпуска лайнеров неоднократно переносили: в феврале 2019 г. глава «Ростеха» сообщал о сдвиге на год срока выпуска первых серийных самолетов МС-21 — примерно к концу 2020 г., передавало «РИА Новости». Позднее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о планах начать серийное производство лайнеров в 2021 г.
МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г. В феврале текущего года «Ростех» получил разрешение на серийное производство российских двигателей для МС-21 — ПД-14.