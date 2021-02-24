«Ростех» может запустить серийное производство МС-21 в 2022 году

«Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим и в 2022 году начнем серийное производство машины. Самолет уже оснащен собственным двигателем, который сейчас проходит сертификацию», — сказал Чемезов.