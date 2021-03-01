Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российских законов
Социальная сеть Twitter «злостно нарушает» российское законодательство, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила 2862 материала с запрещенной информацией, в том числе 2336 материалов о способах совершения самоубийств, 352 – с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 174 – о способах изготовления и использования наркотических средств. «Twitter злостно нарушает российское законодательство», – говорится в сообщении.
Согласно КоАП, за такое нарушение компании грозит административный штраф в размере от 800 тыс. до 8 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Роскомнадзор направил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении запрещенной информации, говорится в сообщении ведомства.
По данным Общественной палаты России и Совета при президенте России по правам человека, Twitter и Facebook стали лидерами среди интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Как поясняла ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, самым злостным нарушителем законодательства является Twitter.