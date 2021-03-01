Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российских законов

По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила 2862 материала с запрещенной информацией, в том числе 2336 материалов о способах совершения самоубийств, 352 – с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 174 – о способах изготовления и использования наркотических средств. «Twitter злостно нарушает российское законодательство», – говорится в сообщении.