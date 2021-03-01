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Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российских законов

Ведомости

Социальная сеть Twitter «злостно нарушает» российское законодательство, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила 2862 материала с запрещенной информацией, в том числе 2336 материалов о способах совершения самоубийств, 352 – с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 174 – о способах изготовления и использования наркотических средств. «Twitter злостно нарушает российское законодательство», – говорится в сообщении.

Согласно КоАП, за такое нарушение компании грозит административный штраф в размере от 800 тыс. до 8 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Роскомнадзор направил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении запрещенной информации, говорится в сообщении ведомства.

По данным Общественной палаты России и Совета при президенте России по правам человека, Twitter и Facebook стали лидерами среди интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Как поясняла ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, самым злостным нарушителем законодательства является Twitter. 

Ранее по теме: В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по распространению деструктивного контента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных