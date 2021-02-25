В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по распространению деструктивного контента

Отмечается, что исследование проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. При составлении рейтинга как раз учитывалось «количество неудаленного противоправного контента», а также скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств».