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В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по распространению деструктивного контента

Ведомости

Twitter и Facebook стали лидерами рейтинга интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Его составила инициативная группа членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«Первое место в антирейтинге соцсетей занял Twitter, вторую позицию — Facebook, а третьим стал Instagram. Далее расположились YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники»», — передает агентство.

Отмечается, что исследование проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. При составлении рейтинга как раз учитывалось «количество неудаленного противоправного контента», а также скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств».

Как пояснила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, самым злостным нарушителем законодательства РФ является Twitter. «Эта площадка систематически нарушает законодательство России, при этом прибегает к двойным стандартам: с одной стороны не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой — занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам», — отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных