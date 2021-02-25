В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по распространению деструктивного контента
«Первое место в антирейтинге соцсетей занял Twitter, вторую позицию — Facebook, а третьим стал Instagram. Далее расположились YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники»», — передает агентство.
Отмечается, что исследование проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. При составлении рейтинга как раз учитывалось «количество неудаленного противоправного контента», а также скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств».
Как пояснила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, самым злостным нарушителем законодательства РФ является Twitter. «Эта площадка систематически нарушает законодательство России, при этом прибегает к двойным стандартам: с одной стороны не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой — занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам», — отметила она.