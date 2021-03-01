Производители предупредили о риске подорожания меховых изделий на 40%

В ноябре 2020 г. в Минпромторге заявили о новых открывшихся возможностях для российских экспортеров норкового меха после забоя всего поголовья норок (17 млн) в Дании. Там у животных был обнаружен штамм коронавируса, передающийся людям. После этого цены на норку в Китае выросли на 30%. О своем намерении занять освободившуюся нишу также заявили фермеры Швеции, Польши и Украины, последняя планирует увеличить производство на 10%.