Производители предупредили о риске подорожания меховых изделий на 40%
Меховые изделия в 2021 г. могут подорожать на 30-40% из-за роста цен на пушнину, заявил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов, передает «РИА Новости»,
«Цены на меховые изделия могут вырасти минимум на 30–40% по миру и в РФ в этом году»,— сказал Столбов. По его словам, это вызвано удорожанием сырья — пушнины, рост цен на которую по некоторым позициям оказался двукратным.
В России, добавил Столбов, оборот пушно-меховых товаров в 2020 году снизился на 35–40%. «40% — это в физическом исчислении, а 35% — в стоимостном»,— уточнил он. В целом падение составило около $2 млрд.
В ноябре 2020 г. в Минпромторге заявили о новых открывшихся возможностях для российских экспортеров норкового меха после забоя всего поголовья норок (17 млн) в Дании. Там у животных был обнаружен штамм коронавируса, передающийся людям. После этого цены на норку в Китае выросли на 30%. О своем намерении занять освободившуюся нишу также заявили фермеры Швеции, Польши и Украины, последняя планирует увеличить производство на 10%.