Россия и Венгрия договорились о производстве модернизированного Ил-103

Кроме того, будет возможен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебного, для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Кроме того, будет доступна модель для перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды и патрулирования.