Россия и Венгрия договорились о производстве модернизированного Ил-103
Россия и Венгрия договорились о производстве самолета Ил-103 на венгерской территории, сообщила пресс-служба Минпромторга. Договор на модернизацию и лицензионное производство заключен между Авиационным комплексом им. Ильюшина (входит в ОАК) и венгерской Aviation Engineering.
«Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в г. Печ», — сообщили в министерстве.
Там также рассказали, что обновленный Ил-103М представит собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем. Эксплуатация самолета будет возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием. Также производители предусмотрят возможность безангарного хранения.
Кроме того, будет возможен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебного, для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Кроме того, будет доступна модель для перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды и патрулирования.