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Россия и Венгрия договорились о производстве модернизированного Ил-103

Ведомости

Россия и Венгрия договорились о производстве самолета Ил-103 на венгерской территории, сообщила пресс-служба Минпромторга. Договор на модернизацию и лицензионное производство заключен между Авиационным комплексом им. Ильюшина (входит в ОАК) и венгерской Aviation Engineering.

«Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в г. Печ», — сообщили в министерстве.

Там также рассказали, что обновленный Ил-103М представит собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем. Эксплуатация самолета будет возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием. Также производители предусмотрят возможность безангарного хранения.

Кроме того, будет возможен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебного, для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Кроме того, будет доступна модель для перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды и патрулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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