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Эксперты предупредили о возможном подорожании велосипедов в России до 35%

Ведомости

Цены на импортные велосипеды в России могут вырасти от 10 до 35% из-за ажиотажного спроса годом ранее, дефицита комплектующих для их производства и соответственного сокращения поставок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

По словам продавцов, в частности магазина CityCycle (массовые бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized),  дефицит по некоторым маркам доходит до 70% от каталога. Многие модели, поступившие до апреля или назначенные к поставке на лето, уже выкуплены. Производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал: с марта на июнь.

Опрошенные изданием эксперты считают еще одной причиной дефицита ажиотажный спрос в пандемию в 2020 г.: велосипеды стали одним из немногих доступных развлечений из области активного отдыха, а также оказались альтернативой общественному транспорту для передвижений по городу. Кроме того, в России дополнительный спрос сформировали курьеры служб доставки.

Дефицит образовался во многом также потому, что из-за пандемии приостанавливали работу несколько крупных велосипедных заводов в США и Евросоюзе. До 7 раз выросли цены на комплектующие из Китая, которые также стали поступать с задержками. Это сказалось на поставках в 2021 г.

Согласно исследованию онлайн-платформы Ozon, объем продаж спортивных товаров в России в 2020 г. вырос почти в три раза. Самыми популярными товарами у россиян стали скакалки, беговые дорожки, степперы и коврики для йоги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных