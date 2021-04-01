Эксперты предупредили о возможном подорожании велосипедов в России до 35%

Дефицит образовался во многом также потому, что из-за пандемии приостанавливали работу несколько крупных велосипедных заводов в США и Евросоюзе. До 7 раз выросли цены на комплектующие из Китая, которые также стали поступать с задержками. Это сказалось на поставках в 2021 г.