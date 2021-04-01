Эксперты предупредили о возможном подорожании велосипедов в России до 35%
Цены на импортные велосипеды в России могут вырасти от 10 до 35% из-за ажиотажного спроса годом ранее, дефицита комплектующих для их производства и соответственного сокращения поставок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.
По словам продавцов, в частности магазина CityCycle (массовые бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized), дефицит по некоторым маркам доходит до 70% от каталога. Многие модели, поступившие до апреля или назначенные к поставке на лето, уже выкуплены. Производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал: с марта на июнь.
Опрошенные изданием эксперты считают еще одной причиной дефицита ажиотажный спрос в пандемию в 2020 г.: велосипеды стали одним из немногих доступных развлечений из области активного отдыха, а также оказались альтернативой общественному транспорту для передвижений по городу. Кроме того, в России дополнительный спрос сформировали курьеры служб доставки.
Дефицит образовался во многом также потому, что из-за пандемии приостанавливали работу несколько крупных велосипедных заводов в США и Евросоюзе. До 7 раз выросли цены на комплектующие из Китая, которые также стали поступать с задержками. Это сказалось на поставках в 2021 г.
Согласно исследованию онлайн-платформы Ozon, объем продаж спортивных товаров в России в 2020 г. вырос почти в три раза. Самыми популярными товарами у россиян стали скакалки, беговые дорожки, степперы и коврики для йоги.