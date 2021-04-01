«Яндекс.Лавка» открылась в Казани

В сообщении говорится, что до конца года в развитие сервиса в регионе планируется инвестировать 250 млн руб. 11 точек сервиса открылись в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах Казани, в ближайшие месяцы планируется охватить весь город. Сейчас «Лавка» работает с 7:00 до 23:30 часов, позже сервис будет работать круглосуточно, отметили в компании.