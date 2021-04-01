«Яндекс.Лавка» открылась в Казани
Сервис «Яндекс.Лавка» запустился в Казани, сообщила пресс-служба компании. Татарстан стал шестым регионом, в котором работает сервис.
В сообщении говорится, что до конца года в развитие сервиса в регионе планируется инвестировать 250 млн руб. 11 точек сервиса открылись в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах Казани, в ближайшие месяцы планируется охватить весь город. Сейчас «Лавка» работает с 7:00 до 23:30 часов, позже сервис будет работать круглосуточно, отметили в компании.
В «Лавке» рассказали, что четверть ассортимента – товары местных производителей. Также в сервисе появится «Экспериментальная полка»: небольшие местные производители смогут продавать свои товары через «Лавку». Если такие продукты будут пользоваться спросом, сервис включит их в свой постоянный ассортимент.
В компании отметили, что Казань станет первым городом, где в точках сервиса будут выдавать заказы «Яндекс.Маркета».
«Яндекс.Лавка» — сервис по доставке продуктов и товаров для дома. «Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, нескольких городах Московской и Ленинградской областей и в Тель-Авиве.