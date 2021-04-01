Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

«Яндекс.Лавка» открылась в Казани

Ведомости

Сервис «Яндекс.Лавка» запустился в Казани, сообщила пресс-служба компании. Татарстан стал шестым регионом, в котором работает сервис.

В сообщении говорится, что до конца года в развитие сервиса в регионе планируется инвестировать 250 млн руб. 11 точек сервиса открылись в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах Казани, в ближайшие месяцы планируется охватить весь город. Сейчас «Лавка» работает с 7:00 до 23:30 часов, позже сервис будет работать круглосуточно, отметили в компании.

В «Лавке» рассказали, что четверть ассортимента – товары местных производителей. Также в сервисе появится «Экспериментальная полка»: небольшие местные производители смогут продавать свои товары через «Лавку». Если такие продукты будут пользоваться спросом, сервис включит их в свой постоянный ассортимент.

В компании отметили, что Казань станет первым городом, где в точках сервиса будут выдавать заказы «Яндекс.Маркета».

«Яндекс.Лавка» — сервис по доставке продуктов и товаров для дома. «Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, нескольких городах Московской и Ленинградской областей и в Тель-Авиве.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных