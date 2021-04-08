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«Сбер» и РВК создадут инвестиционный фонд на $100 млн

Ведомости

«Сбер» и Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)) намерены создать фонд для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы объемом в $100 млн. Об этом говорится в сообщениях «Сбера» и РФПИ. 

Планируется, что фонд будет инвестировать не только в российские стартапы, но и в те, которые только планируют выход на российский рынок. 

«Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоёмкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-«единороги», которые будут конкурентоспособны на мировой арене», — приводит слова президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа пресс-служба кредитной организации. 

Греф отметил, что создание фонда инвестиций в стартапы на ранней стадии — это «первый шаг к реализации стратегии инновационного развития РФ и реформе институтов развития, разрабатываемой правительством РФ». 

В конце 2020 г. правительство утвердило реформу институтов развития. Ее цель — создание единых механизмов управления институтами, устранения пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также привязка целей институтов с целями национального развития России. 

В рамках реформы планируется создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ, объединение институтов со схожими функциями, сохранение институтов со специализированными задачами и ликвидация дублирующих структур, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.  

По его словам, в новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в том числе «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.

При этом функции восьми институтов развития перераспределят между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют. «ВЭБ-Лизинг» и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию, «Корпорация МСП», РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК передана в управление РФПИ.

Институты развития — один из инструментов государственной политики, «стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства», указывало Минэкономики в описании их деятельности. По данным министерства, в регионах создано около 200 таких организаций.

Ранее по теме: Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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