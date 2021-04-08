«Сбер» и РВК создадут инвестиционный фонд на $100 млн

При этом функции восьми институтов развития перераспределят между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют. «ВЭБ-Лизинг» и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию, «Корпорация МСП», РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК передана в управление РФПИ.