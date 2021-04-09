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Nike урегулировала спор с создателями «сатанинских кроссовок»

Ведомости

Американская компания Nike и создатель «сатанинских кроссовок» — креативная компания MSCHF — урегулировали свой спор о товарном знаке из-за выпуска неофициально модифицированных кроссовок Nike Air Max 97. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявления сторон. 

По данным издания, MSCHF согласилась выкупить назад все распроданные кроссовки Satan Shoes. Покупателям предложат вернуть их полную стоимость — $1018. При этом, как отметили в Nike, неизвестно, захотят ли покупатели возвращать эту обувь. 

«Покупатели, которые предпочтут не возвращать свою обувь и позже столкнутся с дефектом продукта или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike», — подчеркнули в Nike.

Адвокаты MSCHF заявили, что «довольны» урегулированием вопроса о кроссовках. В компании намерены оставить себе последнюю, 666 пару «сатанинских кроссовок», которая так и не была продана.

Выпуск кроссовок был приурочен к выходу клипа Lil Nas X на композицию Montero (Call Me By Your Name), по сюжету которого рэпер спускается из Эдемского сада в ад и встречается с сатаной. 

Всего было выпущено 666 пар черно-красных кроссовок с логотипом Nike, подвеской в виде пентаграммы и надписью «Luke 10:18» (отсылка к Евангелию от Луки: «Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молния»). В подошве каждой пары есть пузырек воздуха с каплей человеческой крови, разбавленной чернилами. Стоимость «сатанинских кроссовок» – $1018. Все пары пронумерованы, причем последняя, 666-я, должна была достаться победителю розыгрыша, которого Lil Nas X обещал выбрать в Twitter, но по решению суда розыгрыш был остановлен.

Некоторые пары Satan Shoes начали перепродавать на eBay. За них просят от двух до $15 тыс.

Ранее по теме: Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных