Juul закрыл российское подразделение после ужесточения антитабачных законов
Juul закрывает российское представительство на фоне ужесточения антитабачных законов, однако продолжит реализовывать продукцию в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Российское подразделение Juul Labs закроется, а ООО «Бабилон» будет импортировать и распространять продукцию Juul примерно в 15 000 российских торговых точек», — сообщила пресс-служба компании. ООО «Бабилон» занимается дистрибуцией никотинсодержащей продукции.
Ранее, в феврале, Juul закрыл розничные точки продаж в России. В январе 2021 г. в сети было 14 розничных точек в семи городах России, однако с 1 февраля все они закрылись.
Закрытие российского представительства, как и закрытие розничных точек, произошло из-за изменения антитабачного законодательства. Согласно поправкам в закон, максимальное содержание никотина в жидкостях для электронных средств доставки — 20 мг на 1 мл. В жидкостях для испарителей Juul содержится 50 мг на 1 мл.
До этого, летом 2020 г. гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский заявил «Коммерсанту», что из-за готовящегося снижения допустимой концентрации никотина электронные средства не смогут конкурировать с обычными сигаретами, из-за чего темпы отказа от сигарет снизятся, а некоторые бывшие курильщики вернутся к ним.
Соответствующие изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма вступили в силу 28 января. Согласно ним, россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Электронные сигареты, вейпы и кальяны были приравнены к сигаретам.