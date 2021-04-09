Juul закрыл российское подразделение после ужесточения антитабачных законов

Соответствующие изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма вступили в силу 28 января. Согласно ним, россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Электронные сигареты, вейпы и кальяны были приравнены к сигаретам.