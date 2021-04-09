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Juul закрыл российское подразделение после ужесточения антитабачных законов

Ведомости

Juul закрывает российское представительство на фоне ужесточения антитабачных законов, однако продолжит реализовывать продукцию в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Российское подразделение Juul Labs закроется, а ООО «Бабилон» будет импортировать и распространять продукцию Juul примерно в 15 000 российских торговых точек», — сообщила пресс-служба компании. ООО «Бабилон» занимается дистрибуцией никотинсодержащей продукции.

Ранее, в феврале, Juul закрыл розничные точки продаж в России. В январе 2021 г. в сети было 14 розничных точек в семи городах России, однако с 1 февраля все они закрылись. 

Закрытие российского представительства, как и закрытие розничных точек, произошло из-за изменения антитабачного законодательства. Согласно поправкам в закон, максимальное содержание никотина в жидкостях для электронных средств доставки — 20 мг на 1 мл. В жидкостях для испарителей Juul содержится 50 мг на 1 мл. 

До этого, летом 2020 г. гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский заявил «Коммерсанту», что из-за готовящегося снижения допустимой концентрации никотина электронные средства не смогут конкурировать с обычными сигаретами, из-за чего темпы отказа от сигарет снизятся, а некоторые бывшие курильщики вернутся к ним.

Соответствующие изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма вступили в силу 28 января. Согласно ним, россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Электронные сигареты, вейпы и кальяны были приравнены к сигаретам.

Ранее по теме: Производитель электронных сигарет Juul закрыл точки продаж в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных