Ротенберг планирует вложить 15 млрд рублей в санатории Крыма
Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию санаториев в Крыму, сообщил РБК со ссылкой на представителя Ротенберга. Бизнесмен второй год является бенефициаром нескольких санаториев полуострова и «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».
Четыре курорта, кроме «Жемчужины», входят в сеть «Курорты Крыма». Санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» были проданы за 1,5 млрд руб. на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года. В лот с санаторием «Дюльбер» вошел участок санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой открыли «Дачу Рахманинов». Санаторий «Жемчужина» был продан на торгах в ноябре 2018 года за 529 млн руб.
В торгах на покупку санаториев победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). На момент покупки туристического бизнеса 95% компании принадлежало бывшему главнокомандующему ракетных войск Владимиру Зарицкому, 5% — УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. С осени 2019 года УКИП принадлежит паевому инвестиционному фонду «Терс».
В конце 2018 года Ротенберг впервые заинтересовался санаториями Крыма, в конце 2019 года закончилась подготовка документов о вхождении в состав ЗПИФ «Терс», рассказал представитель бизнесмена. По его словам, сейчас идет переоформление документов, к лету Ротенберг станет единственным бенефициаром активов. Представитель бизнесмена не рассказал, какая доля в санаториях сейчас принадлежит Ротенбергу, сколько он уже вложил в бизнес и за сколько планирует выкупить доли партнеров.