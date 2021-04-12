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Ротенберг планирует вложить 15 млрд рублей в санатории Крыма

Ведомости

Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию санаториев в Крыму, сообщил РБК со ссылкой на представителя Ротенберга. Бизнесмен второй год является бенефициаром нескольких санаториев полуострова и «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».

Четыре курорта, кроме «Жемчужины», входят в сеть «Курорты Крыма». Санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» были проданы за 1,5 млрд руб. на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года. В лот с санаторием «Дюльбер» вошел участок санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой открыли «Дачу Рахманинов». Санаторий «Жемчужина» был продан на торгах в ноябре 2018 года за 529 млн руб.

В торгах на покупку санаториев победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). На момент покупки туристического бизнеса 95% компании принадлежало бывшему главнокомандующему ракетных войск Владимиру Зарицкому, 5% — УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. С осени 2019 года УКИП принадлежит паевому инвестиционному фонду «Терс».

В конце 2018 года Ротенберг впервые заинтересовался санаториями Крыма, в конце 2019 года закончилась подготовка документов о вхождении в состав ЗПИФ «Терс», рассказал представитель бизнесмена. По его словам, сейчас идет переоформление документов, к лету Ротенберг станет единственным бенефициаром активов. Представитель бизнесмена не рассказал, какая доля в санаториях сейчас принадлежит Ротенбергу, сколько он уже вложил в бизнес и за сколько планирует выкупить доли партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных