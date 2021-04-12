Ротенберг планирует вложить 15 млрд рублей в санатории Крыма

В конце 2018 года Ротенберг впервые заинтересовался санаториями Крыма, в конце 2019 года закончилась подготовка документов о вхождении в состав ЗПИФ «Терс», рассказал представитель бизнесмена. По его словам, сейчас идет переоформление документов, к лету Ротенберг станет единственным бенефициаром активов. Представитель бизнесмена не рассказал, какая доля в санаториях сейчас принадлежит Ротенбергу, сколько он уже вложил в бизнес и за сколько планирует выкупить доли партнеров.