«Яндекс.Лавка» запустит доставку в Париже и Лондоне
«Яндекс.Лавка» в ближайшие месяцы запустит доставку в Париже и Лондоне, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».
«На прошлой неделе мы зарегистрировали юрлицо во Франции (Deli International) и начали нанимать персонал. В ближайшие месяцы сервис заработает в Париже, а затем в Лондоне», — сообщили в компании. Во Франции сервис будет работать под международным брендом Yango Deli, но по той же модели доставки за 10-15 минут из дарксторов.
«На начальном этапе сервис покроет центральные районы Парижа». — пояснили в «Яндексе». Ассортимент доставляемой в столице Франции продукции в компании не уточнили.
Первой страной дальнего зарубежья, где «Яндекс.Лавка» начала работу, стал в ноябре 2020 г. Израиль. Сервис доступен жителям центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима. Заказы делаются как в отдельном приложении Deli, которое доступно на английском и иврите, так и в приложении Yango. В отличие от России, Deli кроме продуктов доставляет в Израиле также алкоголь и сигареты.
В России «Яндекс.Лавка» работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, а с апреля 2021 г. — в Казани.