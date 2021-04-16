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«Яндекс.Лавка» запустит доставку в Париже и Лондоне

Ведомости

«Яндекс.Лавка» в ближайшие месяцы запустит доставку в Париже и Лондоне, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».

«На прошлой неделе мы зарегистрировали юрлицо во Франции (Deli International) и начали нанимать персонал. В ближайшие месяцы сервис заработает в Париже, а затем в Лондоне», — сообщили в компании. Во Франции сервис будет работать под международным брендом Yango Deli, но по той же модели доставки за 10-15 минут из дарксторов.

«На начальном этапе сервис покроет центральные районы Парижа». — пояснили в «Яндексе». Ассортимент доставляемой в столице Франции продукции в компании не уточнили.

Первой страной дальнего зарубежья, где «Яндекс.Лавка» начала работу, стал в ноябре 2020 г. Израиль. Сервис доступен жителям центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима. Заказы делаются как в отдельном приложении Deli, которое доступно на английском и иврите, так и в приложении Yango. В отличие от России, Deli кроме продуктов доставляет в Израиле также алкоголь и сигареты.

В России «Яндекс.Лавка» работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, а с апреля 2021 г. — в Казани.

Ранее по теме: «Яндекс.Лавка» открылась в Казани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных