«Яндекс.Лавка» запустит доставку в Париже и Лондоне

Первой страной дальнего зарубежья, где «Яндекс.Лавка» начала работу, стал в ноябре 2020 г. Израиль. Сервис доступен жителям центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима. Заказы делаются как в отдельном приложении Deli, которое доступно на английском и иврите, так и в приложении Yango. В отличие от России, Deli кроме продуктов доставляет в Израиле также алкоголь и сигареты.