Новак допустил временное ограничение экспорта нефтепродуктов
В правительстве обсуждают введение временных ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации на внутреннем рынке России. Минэнерго готово поддержать это предложение, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас это обсуждается в правительстве, Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период. В ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу. В принципе, чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством», — цитирует ТАСС Новака.
Ранее замглавы ФАС Виталий Королев заявил, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой. Он высказал мнение, что среди дальнейших мер по регулированию топливного рынка можно рассмотреть целесообразность введения сезонных коэффициентов к объему продаж на бирже.