Росстат оценил рост цен на бензин в России

По данным ведомства, рост цен на бензин отмечен в 43 центрах российских субъектов, наиболее существенно – на 0,6% – он подорожал в Якутске. Стоимость топлива снизилась в Южно-Сахалинске – на 0,4%, в Севастополе и Симферополе – на 0,1%. В Москве цены на бензин выросли на 0,1%. Топливо марки АИ-92 на наблюдаемых АЗС столицы можно было приобрести по цене от 43,89 до 45,65 руб. за литр, АИ-95 – от 48,29 до 51,99 руб., АИ-98 – от 49,99 до 57,39 руб. В Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю не изменились.