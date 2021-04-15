Росстат оценил рост цен на бензин в России
Средняя потребительская цена автомобильного бензина в России за период с 5 по 12 апреля выросла на пять копеек – до 47,61 руб. за литр, сообщил Росстат. Средняя стоимость литра бензина марки АИ-98 составила 55,16 руб., АИ-95 – 48,53 руб., АИ-92 – 44,94 руб. Дизельное топливо подорожало на четыре копейки – до 49,53 руб.
По данным ведомства, рост цен на бензин отмечен в 43 центрах российских субъектов, наиболее существенно – на 0,6% – он подорожал в Якутске. Стоимость топлива снизилась в Южно-Сахалинске – на 0,4%, в Севастополе и Симферополе – на 0,1%. В Москве цены на бензин выросли на 0,1%. Топливо марки АИ-92 на наблюдаемых АЗС столицы можно было приобрести по цене от 43,89 до 45,65 руб. за литр, АИ-95 – от 48,29 до 51,99 руб., АИ-98 – от 49,99 до 57,39 руб. В Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю не изменились.
1 апреля Минэнерго сообщило, что справедливая цена на бензин АИ-92 без демпферного механизма на 5,2 руб. выше фактической и составляет 50,08 руб. за литр. В министерстве пояснили, что 44,89 руб. за литр топлива платит покупатель, 5,2 руб. – государство через демпфирующий механизм. Такая мера позволяет сохранять стабильную цену на бензин в России при изменениях цены на мировых рынках.
В ведомстве также подчеркнули, что цена на бензин в России – одна из самых низких в мире. Стоимость литра аналогичного бензина в США – 63,61 руб., в Китае – 84,18 руб., в Канаде – 86,44 руб., в Германии – 126,76 руб., во Франции – 135,53 руб., в Норвегии – 150,49 руб.