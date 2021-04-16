ВЭБ.РФ рассказал о новых стратегических направлениях своей работы
ВЭБ.РФ займется развитием четырех новых стратегических направлений, сообщили в пресс-службе государственной корпорации развития России.
«Это инвестиции в крупнейшие проекты в рамках фронтальных стратегий правительства, поддержка проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, экспортоориентированные проекты и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва», — указано в сообщении.
В ВЭБе отметили, что фронтальная стратегия российского правительства подразумевает существенные инвестиции в экономику страны, а госкорпорация станет так называемым «провайдером этих капиталовложений». Таким образом, группа останется ключевым партнером государства и бизнеса для комплексной поддержки приоритетных направлений экономики.
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что новая бизнес-модель позволит госкорпорации при наличии капитала и ликвидности реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн руб. к концу 2025 года. Все это сегодня обсудил наблюдательный совет ВЭБа в рамках разработки новой стратегии группы.
Приоритетной задачей госкорпорации в рамках обновленной стратегии будет выполнение национальных целей развития. Для этого она станет интегратором ключевых проектов и создаст клиентоцентричную систему поддержки бизнеса, чтобы масштабировать комплексные программы развития и нивелировать риски экономических циклов или сложных этапов проектов, пояснили в ВЭБе.
Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства, председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко, в свою очередь, заявил, что госкорпорация консолидирует государственные и частные инвестиционные ресурсы «для прорывного развития страны» и улучшения качества жизни населения.