ВЭБ.РФ рассказал о новых стратегических направлениях своей работы

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что новая бизнес-модель позволит госкорпорации при наличии капитала и ликвидности реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн руб. к концу 2025 года. Все это сегодня обсудил наблюдательный совет ВЭБа в рамках разработки новой стратегии группы.