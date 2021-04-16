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ВЭБ.РФ рассказал о новых стратегических направлениях своей работы

Ведомости

ВЭБ.РФ займется развитием четырех новых стратегических направлений, сообщили в пресс-службе государственной корпорации развития России.

«Это инвестиции в крупнейшие проекты в рамках фронтальных стратегий правительства, поддержка проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, экспортоориентированные проекты и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва», — указано в сообщении.

В ВЭБе отметили, что фронтальная стратегия российского правительства подразумевает существенные инвестиции в экономику страны, а госкорпорация станет так называемым «провайдером этих капиталовложений». Таким образом, группа останется ключевым партнером государства и бизнеса для комплексной поддержки приоритетных направлений экономики.

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что новая бизнес-модель позволит госкорпорации при наличии капитала и ликвидности реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн руб. к концу 2025 года. Все это сегодня обсудил наблюдательный совет ВЭБа в рамках разработки новой стратегии группы.

Приоритетной задачей госкорпорации в рамках обновленной стратегии будет выполнение национальных целей развития. Для этого она станет интегратором ключевых проектов и создаст клиентоцентричную систему поддержки бизнеса, чтобы масштабировать комплексные программы развития и нивелировать риски экономических циклов или сложных этапов проектов, пояснили в ВЭБе.

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства, председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко, в свою очередь, заявил, что госкорпорация консолидирует государственные и частные инвестиционные ресурсы «для прорывного развития страны» и улучшения качества жизни населения.

Ранее по теме: ВЭБ.РФ снизит расходы на персонал в рамках трансформации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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