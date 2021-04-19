«Камаз» получил 3,1 млрд рублей прибыли в 2020 году против убытка годом ранее

Консолидированная выручка группы организаций «Камаз» составила почти 217 млрд руб., и на 12% превысила уровень прошлого года, отмечает компания. Рекорд по росту выручки зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники — выручка в соответствующем сегменте возросла на 61% год к году, и составила 27,9 млрд руб.