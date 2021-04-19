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«Камаз» получил 3,1 млрд рублей прибыли в 2020 году против убытка годом ранее

Ведомости

Чистая прибыль «Камаза» по итогам 2020 г. составила 3,104 млрд руб. против убытка в 1,955 млрд за 2019 г., следует из сообщения компании.

Консолидированная выручка группы организаций «Камаз» составила почти 217 млрд руб., и на 12% превысила уровень прошлого года, отмечает компания. Рекорд по росту выручки зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники — выручка в соответствующем сегменте возросла на 61% год к году, и составила 27,9 млрд руб.

В прошлом году на внутренних и внешних рынках «Камазу» удалось продать 37,028 тыс. грузовых автомобилей, доля компании на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн увеличилась на 4% и составила 48%.

«Группа организаций ПАО «Камаз» продемонстрировала сильный операционный денежный поток в сумме 10,768 млрд руб. и снижение чистого долга до 77,814 млрд руб. (против 79,495 млрд в 2019-м). В сложных экономических условиях «Камаз» продолжает программы реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда. Инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили 10,503 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных